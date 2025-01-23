Akıncılar Belediye Başkanı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı Düzenledi
Sivas'ın Akıncılar İlçesi Belediye Başkanı Murat Sevinç, belediye çalışanları ile 2024 yılı değerlendirme toplantısı yaparak, 2024 faaliyetlerini ve 2025 yatırımlarını görüştü. Toplantı sonunda, personeline hediyeler vererek teşekkür etti.
Sivas'ın Akıncılar İlçesi Belediye Başkanı Murat Sevinç, belediye çalışanları ile 2024 yılı değerlendirme toplantısı yaptı.
Belediye toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 2024 yılında yapılan faaliyetler ve 2025 yılında yapılacak yatırımlar görüşüldü.
Toplantı sonunda başkan Sevinç, belediye personeline hediye vererek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel