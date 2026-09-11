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AKINCI TİHA' dan 300 kilometreyi aşan menzilde balistik füze atışı

AKINCI TİHA' dan 300 kilometreyi aşan menzilde balistik füze atışı
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'ndan (TİHA) 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip İHA-300 süpersonik balistik füzesinin atıldığını duyurdu. Bayraktar, bunun milli bir hava aracından bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun menzilli füze atışı olduğunu bildirdi.

(ANKA RA ) - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı'ndan ( Tiha ) 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip İHA-300 süpersonik balistik füzesinin atıldığını duyurdu. Bayraktar, bunun milli bir hava aracından bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun menzilli füze atışı olduğunu bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKINCI TİHA ve ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-300 füzesine ilişkin bilgi verdi.

Bayraktar, paylaşımında, "AKINCI ve 300 km'nin üzerinde menzilli süpersonik balistik füze İHA-300... Milli bir hava aracından bugüne kadar atılmış en uzun menzilli füze. Türk savunma sanayi için tarihi bir eşik. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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