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Vinç Operatörü Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Vinç Operatörü Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde çalıştığı sırada vincin bomunun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan 26 yaşındaki vinç operatörü Metehan Temel, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AKSARAY'da çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan vinç operatörü Metehan Temel (26), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Eskil ilçesi Hürriyet Mahallesi Köşk Yaylası'nda meydana geldi. Operatörlüğünü 2 çocuk babası Metehan Temel'in yaptığı 51 ABK 378 plakalı vincin bomu, elektrik telleriyle temas etti. Bu sırada operatör Temel, akıma kapıldı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temel, kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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