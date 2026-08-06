Edirne'de anız yangını: 1500 dekar zarar

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde elektrik akımına kapılan kuşun tarlaya düşmesi sonucu çıkan anız yangınında 1500 dekar alan zarar gördü.

Havsa'nın Kuzucu ve Şerbettar köyleri arasındaki bölgede, bugün saat 12.30 sıralarında elektrik tellerine konan kuşun akıma kapılıp düştüğü tarlada anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye Havsa Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, köylüler de traktör ve su tankerleriyle müdahale etti. Yangın, 2,5 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında, yaklaşık 1500 dekarlık alan zarar gördü.

Öte yandan yangına neden olduğu belirlenen kuşun elektrik direğinin yanına düştüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı