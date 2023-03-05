Akıllı Üretim Teknolojisi Çinli Otomobil Üreticisi Geely'ye Güç Katıyor

Çinli otomobil üreticisi Geely'nin Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletinin Guiyang kentindeki fabrikasının yüksek otomasyonlu ve esnek montaj hatları, şirketin küresel pazara açılmak için benzersiz bir ürün portföyü oluşturmasını sağladı.

Çinli otomobil üreticisi Geely'nin Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletinin Guiyang kentindeki fabrikasının yüksek otomasyonlu ve esnek montaj hatları, şirketin küresel pazara açılmak için benzersiz bir ürün portföyü oluşturmasını sağladı.

Geely'nin ilk metanol-elektrikli hibrit sedan modeli geçen yıl bu fabrikanın üretim hattından çıkmıştı.

Fabrika şimdilerde yurtdışı pazar taleplerini daha iyi karşılamak adına mevcut modellerini yükseltmek ve modifiye etmek için çalışıyor.

SES (Çince): GU JİANGANG, Guizhou Geely Otomobil Üretim Limited Şirketi Müdür Yardımcısı:

"30 Temmuz'dan itibaren yurtdışı pazarlar için yanımdaki modelin yeni bir versiyonunu üreteceğiz. Ağırlıklı olarak Ortadoğu'ya ihraç edilecek. Bu konuda kendimize güveniyoruz."

2018 yılında faaliyete geçen Guiyang fabrikasında damgalama, kaynak, montaj, boyama ve son montajdan sorumlu dört ana tesis bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)