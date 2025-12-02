Akıllı Telefon Sahibi Olmak Çocuklarda Sağlık Sorunlarıyla İlişkili

LOS ANGELES, 1 Aralık (Xinhua) -- Küçük yaşta akıllı telefon sahibi olmanın, farklı sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğu bulundu.

Pediatrics dergisinde pazartesi günü yayımlanan araştırmada Ergen Beyin Bilişsel Gelişim Çalışması'na katılan 10.000'den fazla 12 yaşındaki çocuğun verileri analiz edildi.

12 yaşında akıllı telefon sahibi olan çocuklarda, olmayanlara kıyasla depresyon, obezite ve yetersiz uyku riskinin daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmada, söz konusu bulguların ebeveynleri ergenlerin akıllı telefon kullanımı konusunda bilgilendiren ve gençleri korumaya yönelik kamu politikalarının geliştirilmesini destekleyen "kritik ve güncel bilgiler" sunduğu belirtildi.