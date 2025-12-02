Haberler

Akıllı Telefon Sahibi Olmak Çocuklarda Sağlık Sorunlarıyla İlişkili

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni bir araştırma, 12 yaşındaki çocuklarda akıllı telefon kullanımının depresyon, obezite ve yetersiz uyku riskini artırdığını ortaya koydu. Bu bulgular, ebeveynleri bilgilendirmek ve kamu politikalarının geliştirilmesi için önemli veriler sunuyor.

LOS ANGELES, 1 Aralık (Xinhua) -- Küçük yaşta akıllı telefon sahibi olmanın, farklı sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğu bulundu.

Pediatrics dergisinde pazartesi günü yayımlanan araştırmada Ergen Beyin Bilişsel Gelişim Çalışması'na katılan 10.000'den fazla 12 yaşındaki çocuğun verileri analiz edildi.

12 yaşında akıllı telefon sahibi olan çocuklarda, olmayanlara kıyasla depresyon, obezite ve yetersiz uyku riskinin daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmada, söz konusu bulguların ebeveynleri ergenlerin akıllı telefon kullanımı konusunda bilgilendiren ve gençleri korumaya yönelik kamu politikalarının geliştirilmesini destekleyen "kritik ve güncel bilgiler" sunduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Konya'da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kayıp çocuğun cansız bedeni korkunç halde bulundu
Yaşlı adam televizyon izlerken kapıyı çalan polisin verdiği acı haberle yıkıldı

Yaşlı adam televizyon izlerken polisin verdiği haberle yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.