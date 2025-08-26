Akıllı Tavşan Momo'nun İlk Sinema Filmi Yurt Dışında Vizyona Giriyor

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden "Akıllı Tavşan Momo"nun ilk sinema filmi olan "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip", yurt dışında birçok ülkede eylül ve ekimde sinemaseverlerle buluşacak.

Uluslararası standartlardaki animasyon kalitesi ve sürükleyici hikayesiyle çocukların ve büyüklerin beğenisini kazanan TRT ortak yapımı film, temmuz ayında Pakistan'da, 22 Ağustos'ta ise Azerbaycan'da izleyicilerle buluştu.

Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği yapım 25 Eylül'de Almanya, Hollanda, İsviçre, İsveç, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Gürcistan'da, 23 Ekim'de ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Irak, Lübnan ve Ürdün'de vizyona girecek.

Dostluk, cesaret ve dayanışma gibi evrensel temaları işleyen film, hayvan kaçakçılığına karşı verilen mücadeleyi çocuklara anlatmayı amaçlıyor. Yönetmen koltuğunda Mahmut Hasan'ın oturduğu animasyon filmin öyküsü Gül Ebru Turna'ya, senaryosu ise Serap Özgür'e ait.

Filmin konusu ise şöyle:

"Şarkılı Orman'daki sakin yaşam, Momo'nun Timtim'i kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu kovalamaca ile kesintiye uğrar. Ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insan, sevimli keman virtüözü Yumi'yi kaçırarak onu satmaya çalışır. Momo ise sadık dostlarıyla birlikte Yumi'yi kurtarmak için bilmediği tehlikelerle dolu bir dünyaya adım atar."