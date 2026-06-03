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Akif Hamzaçebi: "'seçilen Kişiler Aranma Amacıyla Bağdaşmıyor' Diyerek Kılıçdaroğlu'nun Myk'sında Olmayı Reddetti' Haberi Gerçek Dışıdır"

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Eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında görev almayı reddettiği yönündeki haberleri yalanlayarak, parti içi birlik vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "'Seçilen kişiler arınma amacıyla bağdaşmıyor' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında olmayı reddettiği" iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek, "MYK'da görev kabul etmedim. Bunun gerekçelerini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade etmiştim. Öte yandan ben CHP'de birlik bütünlükten yanayım. Ayrışma bölünme sadece CHP'ye değil Türkiye'nin geleceğine zarar verir. Her türlü mücadele parti içinde verilmelidir" dedi.

Eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından "Seçilen kişiler arınma amacıyla bağdaşmıyor diyerek Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında olmayı reddetti" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Hamzaçebi, şunları kaydetti:

"Gazeteci İsmail Saymaz'a atfen benim için 'Seçilen kişiler arınma amacıyla bağdaşmıyor diyerek Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında olmayı reddetti' şeklinde bir haberin sosyal medyada dolaşımda olduğunu gördüm. Benim İsmail Saymaz'la bir görüşmem olmamıştır. Kendisiyle bir kaç yıldır hiçbir temasım da yoktur. MYK üyelerini töhmet altında bırakan bu haber gerçek dışıdır. Ayrıca haberde bir mantık hatası var, 'MYK üyeleri belli olmadan belli olmuş gibi nasıl reddetmişim ki?' Evet MYK'da görev kabul etmedim. Bunun gerekçelerini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade etmiştim. Öte yandan ben CHP'de birlik bütünlükten yanayım. Ayrışma bölünme sadece CHP'ye değil Türkiye'nin geleceğine zarar verir. Her türlü mücadele Parti içinde verilmelidir. Bugüne kadar ki siyasi duruşum böyleydi, bundan sonra da böyle olacaktır."

Kaynak: ANKA
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