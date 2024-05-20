Akhisar Romanlar Derneği 'uyuşturucuya hayır' yürüyüşü düzenledi
Akhisar Romanlar Derneği tarafından düzenlenen 'uyuşturucuya hayır' yürüyüşü, Milli Egemenlik Meydanı'nda son buldu. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, uyuşturucu kullanımının ilkokul çağına kadar düştüğünü ve beka sorunu haline geldiğini belirtti. Akhisar Romanlar Derneği Başkanı Mümin Adıgül ise uyuşturucunun ölümlere sebep olduğunu vurgulayarak, etkin bir mücadele çağrısı yaptı. Yürüyüşe Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.
Akhisar Romanlar Derneği, "uyuşturucuya hayır" yürüyüşü düzenledi.
1. Nakliye Caddesinden başlayan yürüyüş, Milli Egemenlik Meydanında son buldu.
Yürüyüşe katılan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, uyuşturucu kullanma yaşının ilkokul çağına kadar düştüğünü belirterek, "Beka sorunu haline gelmiştir." dedi.
Akhisar Romanlar Derneği Başkanı Mümin Adıgül de uyuşturucunun ölümlere sebep verdiğini ifade ederek, uyuşturucuyla etkin mücadele edilmesini istedi.
Yürüyüşe Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.