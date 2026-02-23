Haberler

Manisa'da oyuncak fabrikasında yangın

Güncelleme:
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir oyuncak fabrikasında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman, bölgedeki birçok noktadan görüldü. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

MANİSA'nın Akhisar ilçesi organize sanayi bölgesindeki oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Tesisten yükselen yoğun siyah dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale ederken, çevrede de geniş güvenlik önlemi alındı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

