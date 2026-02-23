Manisa'da oyuncak fabrikasında yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir oyuncak fabrikasında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman, bölgedeki birçok noktadan görüldü. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale ederken, çevrede de geniş güvenlik önlemi alındı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı da belirtildi.
