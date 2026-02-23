Haberler

Manisa'da oyuncak fabrikasında yangın

Manisa'da oyuncak fabrikasında yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir oyuncak ve şekerleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 4,5 saatte kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

KAYMAKAM CAN: NİSPETEN ENERJİSİ AZALMIŞ DURUMDA

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Kayalıoğlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki oyuncak ve şekerleme fabrikasında çıkan yangına ilişkin Akhisar Kaymakamı Mustafa Can açıklama yaptı. Kaymakam Can, saat 12.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarı geldiğini belirterek, itfaiyecilerin kısa sürede bölgeye sevk edildiğini söyledi. Can, ilk müdahalenin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye ekipleri tarafından yapıldığını, ardından Akhisar İtfaiyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ve çevre il ve ilçelerden gelen destek ekiplerin de çalışmalara katıldığını ifade etti. Yangının fabrikanın çatısına sıçramasıyla büyüdüğünü aktaran Can, "Yangın yaklaşık 3,5 saattir sürüyor. Nispeten enerjisi azalmış durumda. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alınacak" diye konuştu.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Can, "Çalışan arkadaşlarımızdan yaralanan yok, çok şükür hayati tehlikesi bulunan kimse yok. Bu bizi sevindiren taraf. İnşallah yangın kısa sürede tamamen kontrol altına alınacaktır. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

4,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 16.30'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Kritik toplantı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Savcı dehşetinin ardından adliyede yaşanan kaos kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma

Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caniden kan donduran savunma
Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

Elleri kelepçeli cepleri boş! Bir de elebaşlarından darbe yediler