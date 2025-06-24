Akhisar'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Yangında Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki Ayşe Onbaşı, evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. Yangın, Ragıpbey Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında öldü.

Ragıpbey Mahallesi 151. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında, gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evde, yalnız yaşayan Ayşe Onbaşı'nın (58) cansız bedeni bulundu.

Onbaşı'nın dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
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