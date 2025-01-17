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Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonda 1820 uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerce 7 adreste yapılan aramalarda, 1820 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve

2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi; 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G. (27), İ.F. (37) ve S.D. (22) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
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