Haberler

Manisa'da 28 bin 504 sentetik hap ele geçirildi; 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otoyol gişelerinde durdurulan iki otomobilde toplam 28 bin 504 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, otoyol gişelerinde durdurulan iki ayrı otomobilde toplam 28 bin 504 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında O.B., M.C.G., Ş.A., Ş.A., A.Y. ve T.Y.Y. isimli şüphelilerin, komşu il İzmir'den temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kente getirecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Narkotik Şube ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 04.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar gişelerinde önlem aldı. Şüphelilerin kullandığı iki otomobil gişelerde durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda toplam 28 bin 504 sentetik hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.B. ve M.C.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol

Son karar verildi! Real Madrid'de Arda'ya yeni rol
Trump'ın 'Hakkında konuşmam yasak' dediği gizli silah: Discombobulator

Trump'ın "Konuşmam yasak" dediği gizli silah! Patlamadan felç ediyor
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Gençlik yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste