Akhisar'da Otomobil Tıra Çarptı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin tıra çarpması sonucu sürücü Zihni Başkan ve eşi Saadet Başkan hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zihni Başkan (64) idaresindeki 35 AIL 903 plakalı otomobil, tali yoldan Akhisar- Manisa kara yoluna manevra yapan Nihat O'nun (48) kullandığı 35 BZN 389 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü ile eşi Saadet Başkan'ın (64) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel