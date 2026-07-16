Haberler

Manisa'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altında

Manisa'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 14 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 14 saat sonra kontrol altına alındı.

Akhisar ilçesindeki Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye 9 uçak, 13 helikopter, 50 arazöz, 17 itfaiye aracı, 22 su tankeri, 7 dozer ve 1 TOMA sevk edildi. Ayrıca 5 iş makinesi ve 335 personelle yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Dün akşam saatlerinde enerjisi düşürülen yangın saat 03.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı

Bir isim daha suçladı: Beni de 90 milyon lira dolandırdı
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Trump'ın 'Hürmüz'ü alacağız' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi: Dünyadaki hiçbir güç...

Trump'ın 'Hürmüz' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Boğaz trafiğe kapatıldı! 325 Metrelik dev gemi İstanbul'dan geçti
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı

İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç