Manisa'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altında

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 14 saat sonra kontrol altına alındı.

Akhisar ilçesindeki Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye 9 uçak, 13 helikopter, 50 arazöz, 17 itfaiye aracı, 22 su tankeri, 7 dozer ve 1 TOMA sevk edildi. Ayrıca 5 iş makinesi ve 335 personelle yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Dün akşam saatlerinde enerjisi düşürülen yangın saat 03.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı