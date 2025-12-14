Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü Gürol Aygün, şarampole devrilerek yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aygün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Alınan bilgiye göre, Gürol Aygün (43) idaresindeki 20 AAZ 667 plakalı motosiklet, Akhisar-Demirci kara yolunda sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
İzmir'den motosikletli gezi gurubuyla Manisa'nın Demirci ilçesine geldiği öğrenilen Aygün'ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel