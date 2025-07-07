Akhisar'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Akhisar'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Tufan Güler hayatını kaybetti, yolcu Nazif C. ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü öldü, motosikletteki yolcu ise ağır yaralandı.

Tufan Güler'in kullandığı 45 AJB 482 plakalı motosiklet, Akhisar-Çamönü yolunda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki araziye savruldu.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde sürücü Tufan Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Nazif C. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
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