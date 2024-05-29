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Akhisar'da Minibüs Kazası: Geri Manevra Yapan Minibüs Kadına Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tütenli Mahallesi'nde H.G. (54) idaresindeki 45 J 4023 plakalı servis minibüsü, geri manevra yaptığı sırada aracın arkasındaki 84 yaşındaki Muazzez Bekçi'ye çarptı.

H.G, yaralanan Bekçi'yi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bekçi, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, H.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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