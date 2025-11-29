Akhisar'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ali İhsan K'nin kullandığı 45 APB 963 plakalı kamyon ile Alpay G. (23) yönetimindeki 45 ZD 0689 plakalı otomobil, Seğirdim Mahallesi yakınlarındaki virajda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki yolcu Mustafa Kocaman'ın (70) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Araç sürücüsü Alpay G. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
