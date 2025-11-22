Haberler

Akhisar'da Kamyon-Traktör Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Akhisar'da Kamyon-Traktör Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Güncelleme:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kamyonun traktöre çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede, traktörün römorkundaki yolculardan birinin öldüğü belirlendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ö.E. (47) yönetimindeki 16 SZ 575 plakalı kamyon, Akhisar-Balıkesir kara yolunun Gökçeahmet Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen E.G'nin (41) kullandığı 45 NF 985 plakalı traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, traktörün römorkundaki yolculardan Gülcan G'nin (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan traktör sürücüsü E.G. ile römorktaki 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon şoförü Ö.E., jandarmaya ekiplerince gözaltına alındı.

Römorktaki kişilerin zeytin toplamaya giden işçiler olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
