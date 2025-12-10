Haberler

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı; 1 ölü

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı; 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarpan bir otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Hasan Çalışkan hayatını kaybetti. Kaza, emniyet şeridinde ilerlerken meydana geldi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, otomobilin çarptığı 3 tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü Hasan Çalışkan (55), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, İzmir-İstanbul kara yolunun Akhisar kesimindeki Gölet Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den İstanbul yönüne emniyet şeridinde ilerleyen Hasan Çalışkan'ın 45 ANK 344 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisikletine, sola dönüş için manevra yaptığı sırada, aynı istikamete giden 45 AIR 830 plakalı otomobil çarptı. Kazada Çalışkan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Çalışkan'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
title