Otomobil elektrikli bisiklete çarptı; 1 ölü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, otomobilin çarptığı 3 tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü Hasan Çalışkan (55), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, İzmir-İstanbul kara yolunun Akhisar kesimindeki Gölet Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den İstanbul yönüne emniyet şeridinde ilerleyen Hasan Çalışkan'ın 45 ANK 344 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisikletine, sola dönüş için manevra yaptığı sırada, aynı istikamete giden 45 AIR 830 plakalı otomobil çarptı. Kazada Çalışkan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Çalışkan'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.