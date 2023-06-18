Akhisar'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün Manisa için yaptığı sağanak yağış uyarısı bugün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler su birikintisi içerisinde ilerlemekte zor anlar yaşadı. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için dükkanlarını kapattı. Yağmura dışarıda yakalananlar dizlerine kadar suya battı.Öte yandan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde de su baskını yaşandı. İtfaiye ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.