Akhisar'da amca oğulları arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde amca oğulları arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hacıishak Mahallesi 201. Sokak'ta İbrahim Ç. (31) ile husumetli olduğu amca oğulları A.Ç (25), İ.Ç. (22) ve O.Ç. (45) arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda İbrahim Ç. yaralandı.

Çevredekiler tarafından otomobille Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, A.Ç, İ.Ç. ve O.Ç'yi gözaltına aldı.