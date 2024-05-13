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Akhisar'da amca oğulları arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde amca oğulları arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Ç. ile amca oğulları arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve İbrahim Ç. yaralandı. Ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve amca oğulları gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde amca oğulları arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hacıishak Mahallesi 201. Sokak'ta İbrahim Ç. (31) ile husumetli olduğu amca oğulları A.Ç (25), İ.Ç. (22) ve O.Ç. (45) arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda İbrahim Ç. yaralandı.

Çevredekiler tarafından otomobille Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, A.Ç, İ.Ç. ve O.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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