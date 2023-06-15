Akhisar Belediyesi, Çamönü ve Gördes yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, en az 15 köyün ulaşımını sağladığı Çamönü ve Gördes yolunda devam eden soğuk asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Dutlulu, "Bu yol yıllardır yapılmayı bekliyordu, biz yaptık. Akhisar halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, en az 15 köyün ulaşımını sağladığı Çamönü ve Gördes yolunda devam eden soğuk asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Dutlulu, "Bu yol yıllardır yapılmayı bekliyordu, biz yaptık. Akhisar halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Akhisar Belediye'nin asfalt çalışmaları devam ediyor. Akhisar Belediyesi'nin 5 kilometre uzunluğundaki Çamönü ve Gördes bağlantı yolunda sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, herkesin çözülemez dediği bir yol sorununu daha çözdükleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

"90'LI YILLARDAN BERİ ÇÖZÜLMESİ BEKLENEN BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK"

Dutlulu, "Çamönü ve Gördes yolu olarak bilinen ve onlarca köyü birbirine bağlayan 5 km uzunluğundaki yolda yaptığımız çift kat soğuk asfalt çalışmalarımızı yerinde inceledik. 90'lı yıllardan beri çözülmesi beklenen bir sorunu daha çözüme kavuşturduk. Bu yol en az 15 köyün ulaşımını daha da kısalttı. Halkımız aynı zamanda da konforlu seyahat edebilecek. Yaptığımız yolu bugün muhtarlarımız ve ekiplerimiz ile birlikte inceledik. Sıcak havada çalışan mesai arkadaşlarımıza gazoz ikramında bulunduk. Emeği geçen katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Akhisar'ımız için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.