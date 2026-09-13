Akdeniz ve Bozyazı kaymakamlarından yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beşikci, mesajında, eğitimin güçlü ve müreffeh bir geleceğin en önemli teminatı olduğunu belirtti.

Öğrencilerin yeni döneme heyecanla başlayacağını kaydeden Beşikci, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın çağın gereklerine uygun, nitelikli ve güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri için tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim yolculuğunda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olmak, onların ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üretmek bizim için büyük önem taşıyor. Bu duygu ve düşüncelerle eğitim-öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere kıymetli öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu da çocukların çağın gerektirdiği bilgi ve niteliklerle yetiştirilmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın azim ve kararlılıkla çalışarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına inanıyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı bilgi, sevgi ve şefkatle yetiştirme gayretlerinden dolayı değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilere başarılarla dolu bir eğitim yıl temenni ediyorum."

Kaynak: AA