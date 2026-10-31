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Akdeniz Üniversitesinde Fen Fakültesi Temel Bilim Seminerleri 3 Kasım'da yapılacak

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Akdeniz Üniversitesinde Fen Fakültesi Temel Bilim Seminerleri 3 Kasım'da yapılacak. Prof. Dr. Elvan Akın'ın biyoloji, tıp ve mühendislikte matematiksel modellemeyi ele alacağı seminerle bilimsel bilgi paylaşımı ve disiplinlerarası etkileşimin artırılması hedefleniyor.

Akdeniz Üniversitesinde, akademisyenler ve öğrencilere yönelik "Fen Fakültesi Temel Bilim Seminerleri" gerçekleştirilecek.

Biyoloji, tıp ve mühendislik alanlarındaki matematiksel modelleme yaklaşımlarının ele alınacağı program, 3 Kasım'da Fen Fakültesi B Blok Konferans Salonu'nda yapılacak.

Seminer kapsamında, Missouri University of Science and Technology, Matematik ve İstatistik Bölümü'nden Prof. Dr. Elvan Akın, "When Time Matters: Mathematical Modeling Across Biology, Medicine and Engineering" başlıklı sunum gerçekleştirecek.

Etkinlikle, bilimsel bilgi paylaşımının ve disiplinlerarası etkileşimin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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