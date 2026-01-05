Son saatte başvurdu, birinci oldu

RADYO Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği'nin (RATEM) düzenlediği üniversiteler arası yarışmaya son saatlerde katılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Gamze Bıçakçı, Radyo Kategorisi'nde birincilik ödülünü kazandı.

RATEM tarafından düzenlenen 'RATEM Üniversiteliler Arası İletişim Fikirleri Yarışması - Aklıma Bir Fikir Geldi' yarışmasına 95 üniversiteden 800'ün üzerinde proje başvurdu. Yarışmada Radyo Kategorisi birincilik ödülünü, AÜ İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Gamze Bıçakçı, 'Sanatsız Bir Gelecek' adlı projesiyle kazandı.

FİKRİNE GÜVENDİ, BİRİNCİ OLDU

Yarışmaya son saatlerde katıldığını belirten Bıçakçı, fikrine güvendiğini söyledi. Birkaç hafta sonra İstanbul'a davet edildiğini anlatan Bıçakçı, "Yarışmaya son birkaç saat kala katılmıştım. Bir beklentim yoktu ama fikrime gerçekten güveniyordum. Birkaç hafta sonra beni aradılar ve eserimin ödüle layık görüldüğünü söyleyip İstanbul'a çağırdılar. Bu vesileyle ilk defa İstanbul'a gittim. Orada kaçıncı olduğumu öğrenecektim. Büyük heyecanla bekledim ve birinci olduğumu öğrendim. Çok mutlu oldum, gururlandım. Ailem, sevdiklerim ve hocalarımla paylaştığımda aldığım tepkiler beni daha da motive etti" diye konuştu.

KORSAN KULLANIMIN GELECEĞE ETKİSİ

Yarışmaya katıldığı projesinin amacını anlatan Bıçakçı, "Eserimin adı 'Sanatsız Bir Gelecek'. Amacım korsan kullanırsanız gelecekte neye sebep olacağınızı ön göstermekti. Bunu da iki insanın en duygulu anında, evlilik teklifi sürecinde göstermek istedim. Normalde evlilik teklifi, bir insanın en duygulu anlarından biridir ve ben bunu duygusuz bir şekilde verdim. Sanatçı olmazsa duygusuz bir şekilde olacağını göstermek istedim" dedi.

HEDEFİ FARKINDALIK YARATMAK

Hedefinin iyi bir reklamcı olmak olduğunu vurgulayan Bıçakçı, "Benim için iyi reklamcı olmak sadece satış odaklı olmak değil. Aynı zamanda insanlara dokunabilmek, farkındalık yaratabilmek. Aynı ödül aldığım bu yarışmadaki konu gibi, böyle sosyal konularda insanların bir şeyleri fark edebilmesini, ufak da olsa bir değişiklik yaratmayı istiyorum. Bu ödül bana doğru yerde olduğumu hissettirdi ve yeni yarışmalar için motivasyon sağladı" diye konuştu.