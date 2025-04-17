Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri Caretta Carettaları Korumak İçin Çöp Topladı

Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, caretta carettaların yuvalama alanı sahilde çöpleri topladı.

Turizm Haftası dolayısıyla Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) işbirliğiyle Serik ilçesindeki Boğazkent sahil şeridinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrenci ve öğretmenleri, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların önemli yuvalama alanları arasında yer alan sahildeki atıkları topladı.

Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Derya Özilhan Özbey, gazetecilere, Turizm Haftası'nda düzenledikleri etkinliklerle turizmin sadece seyahat edenler ve onlara hizmet verenlerin sorumluluğunda olmadığına dikkati çektiklerini söyledi.

Hafta boyunca farklı etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirten Özbey, "Bu etkinliklerle başta yöre halkı olmak üzere aslında tüm topluma 'Turizm hepimizin sorumluluğunda.' diyoruz ve işe yaşadığımız bu muhteşem coğrafyayı koruyarak başlıyoruz." dedi.

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat da nesli tükenme tehdidi altındaki deniz kaplumbağalarını korumanın önemine işaret etti.

Denizleri, sahilleri korumanın önemli olduğunu anlatan Canbolat, "Özellikle tek kullanımlık plastik atıklar tüm dünyayı olduğu gibi Akdeniz'in kıyı ve deniz ekosistemini de tehdit ediyor. Onun için caretta carettaların yaşam alanlarını korumak hepimizin görevi." diye konuştu.

BETUYAB Genel Müdürü Sinan Ateş ise çevreyi ve deniz kaplumbağalarını koruma ve yaşatmanın öğrencilerin de sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.