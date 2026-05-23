Haberler

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler kep atarak sevinç yaşadı. Törende 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğrenci anıldı, dereceye girenlere plaket verildi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Fatoş Belgin Yıldırım ile akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğrenci İpeknur Balsever de anıldı.

Törende konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Fatoş Belgin Yıldırım, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda insan hayatına dokunma idealinin taçlandığı özel bir gün olduğunu söyledi.

Özellikle sağlık alanında hizmet verecek olan öğrencilerin bundan sonraki yaşamlarının her anında bir insan hayatı olacağını ifade eden Yıldırım, "Bizlerde fakültemizin akademik personelleri olarak sizleri mezun etmenin gurur ve sevincini yaşıyoruz. Eğitiminiz boyunca öğrendiğiniz bilgiler, edindiğiniz tecrübelerle insanlara faydalı olmaya çalışacaksınız. Değerli öğrencilerimiz bundan sonraki yaşamında sizlere sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından bölüm ve fakülte derecesine giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri verildi. Fakülte birincisi Hemşirelik Bölümü mezunu Gizem Ataşlı, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Programda, ÜNİFEST Sosyal Kalkınma kategorisinde birincilik ödülü alan "Umudu Yeşerten Dokunuşlar" projesinin danışman ve öğrenci ekibine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Mesleki yeminlerini eden Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi bölümü mezunları, tören sonunda kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

CHP Genel Merkezi'nde baskın seçim! Özgür Özel, grup başkanı oldu

YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti

Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek

Saatler sonra tarihe geçecek