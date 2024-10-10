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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Dörtlü Çapraz Böbrek Nakli Başarıyla Gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Dörtlü Çapraz Böbrek Nakli Başarıyla Gerçekleştirildi
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde canlı vericilerle gerçekleştirilen dörtlü çapraz böbrek nakli operasyonunda dört hasta, birbirlerinin vericileri ile eşleştirilerek sağlığına kavuştu. Yapılan ameliyatlar sayesinde hastaların umutları yeniden yeşerdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde dörtlü çapraz böbrek nakli operasyonu yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğünde oluşturulan çapraz nakil havuzunda, donörüyle (canlı verici) kan uyuşmazlığı ya da farklı problem yaşayan hastalar nakil olacak başka hastaların vericileriyle eşleşiyor.

Hastanede bu yöntemle böbrek yetmezliği çeken 4 hasta, çapraz nakille birbirlerinin canlı vericileri ile eşleştirildi. Aynı anda 8 ameliyathanede, çok sayıda cerrahi ekibin eş zamanlı gerçekleştirdiği 4'lü çapraz nakil yaklaşık 7,5 saat sürdü.

Başarılı geçen ameliyatların ardından Muhittin Demir (61) Hatice Daşçı'dan (51), Hikmet Erol (34) Saniye Demir'den (59), Nesrin Şahan (45) Şenay Erol'dan (57), Şükran Öksüzoğlu (28) da Halit Şahan'dan (60) nakledilen böbrekler ile sağlıklarına kavuştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, operasyona ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "domino nakil" olarak da adlandırılan dörtlü çapraz nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ilk defa gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Özkan, hastaların sağlıklı şekilde taburcu edildiğini vurguladı.

Akdeniz Üniversitesinde 1982 yılında ilk böbrek naklinin yapıldığını anımsatan Özkan, "Akdeniz Üniversitesinde bugüne kadar 6 bin 625 kişi çeşitli nakillerle hayata tutundu. Hastanemizde 2024 yılında ise 160 böbrek nakli, 24 karaciğer, 3 kalp ve 1 pankreas nakli gerçekleştirildi. Hastane olarak organ naklindeki başarılarımızı, marka değerimizi her geçen gün artırmaktayız. Organ bağışı olmadığı müddetçe canlılarla devam etmek durumundayız. Kadavradan organ bağışlarının artmasını umuyoruz." dedi.

Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ise organ naklinde Türkiye'nin "Amiral gemisi" Akdeniz Üniversitesinin hız kesmeden yoluna devam ettiğini söyledi.

Çapraz nakil ameliyatlarının aynı anda başlaması gerektiğini dile getiren Özkan, "8 ameliyathanede aynı anda çok sayıda ekip ve teknik altyapıyla bu ameliyatlar yapıldı." diye konuştu.

Özkan, hastanede 10'lu çapraz böbrek nakli yapabilecek altyapı ve teknik kapasitelerinin olduğunu vurguladı.

Hastalardan Hikmet Erol da 10 yıldır böbrek yetmezliği çektiğini, 6 yıldır periton diyalize girdiğini söyledi.

Erol, kendisine böbreğini veren Saniye Demir'e artık "anne" diye seslendiğini dile getirdi. Çapraz nakil sayesinde 4 kişinin hayata tutunduğunu anlatan Erol, "Hepimiz aile olduk. 6 aylık süreçte enfeksiyon açısından hassasız, sonrasında sağlıklı hallerimizle sürekli buluşmak istiyoruz. Aramızda can bağı oluştu. Bu nakiller bizim için gerçekten mucize oldu." diye konuştu.

Şükran Öksüzoğlu ise öncesinde babasından böbrek nakli olduğunu ancak bir süre sonra böbreğin işlevini kaybettiğini dile getirdi. Böbreğini vermek için bu sefer de annesinin gönüllü olduğunu belirten Öksüzoğlu, "Annemle kan uyuşmazlığı yaşayınca çapraz nakil havuzuna girdik. Çok şükür naklimiz başarıyla oldu." dedi.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, Nefroloji Bölümünden Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Prof. Dr. Hüseyin Koçak, Prof. Dr. Vural Taner Yılmaz, Genel Cerrah Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

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