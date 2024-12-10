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Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2024 İçin Başvurular Başlıyor

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2024 İçin Başvurular Başlıyor
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Akdeniz Üniversitesi, 27. Çevre Hizmet Ödülleri için başvuruları kabul etmeye başlıyor. Ödüller, çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla kişi, kurum ve kuruluşlara verilecek. Başvurular 15 Aralık'ta başlayıp 21 Şubat'ta sona erecek.

Akdeniz Üniversitesi tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenecek "Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2024" için başvurular başlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, organizasyon çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla her yıl düzenleniyor.

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeğinde verilen ödüller, çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekolojik değerlerin geliştirilmesi konularında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Ayrıca, Bilim Onur, Bilim Hizmet, Bilim Teşvik ve Özel Ödül kategorileriyle de bilim insanlarının ve topluma örnek teşkil eden projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda 15 Aralık Pazar günü başlayacak başvurular, 21 Şubat Cuma saat 17.00'de sona erecek.

Aday gösterilecek kişi, kurum veya kuruluşlara ilişkin başvuru dosyaları, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne elden, posta yoluyla veya "akcam@akdeniz.edu.tr" adresine e-posta gönderilerek teslim edilebilecek.

Değerlendirme sürecinin ardından ödül kazananlar, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Çevreye duyarlı projeler ve yenilikçi çalışmalarla bu sürece katkıda bulunmak isteyenler, ödül programına başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel
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