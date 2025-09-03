Akdeniz Üniversitesi, 2025 YKS'de Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

Akdeniz Üniversitesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, en yüksek puanla tercih edilen Turizm Fakültesi zirvedeki yerini korurken, ziraat, tıp, diş hekimliği, mühendislik ve birçok fakülte en iyiler arasında yükselişini sürdürdü.

YKS tercih sonuçları raporuna göre Akdeniz Üniversitesi, lisans ve ön lisans programlarında tüm kontenjanlarını doldurarak, Türkiye'nin en çok tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yer aldı. Üniversitenin birçok bölümü, yüksek puanlı adayların tercih listelerinde üst sıralarda yer buldu.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2017'den itibaren YKS sonuçlarına göre Türkiye'deki tüm turizm fakülteleri arasında tüm bölümleriyle birinci sırada yer aldı.

Tarım kenti de olan Antalya'da nitelikli eğitimi ve uygulama olanaklarıyla sektöre nitelikli mezunlar kazandıran Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümlerinde Türkiye birincisi, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri bölümlerinde ise Türkiye ikincisi oldu.

İlkleriyle öne çıkan Tıp Fakültesi, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Türkiye'de en çok tercih edilen fakülteler arasında yer aldı. Fakülte, bu yıl YKS'de 831. sırada yer alan öğrenciyi bünyesine kattı.

Kliniklerde dijital teknoloji ve yapay zeka uygulamalarıyla dikkati çeken Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye genelinde devlet üniversitelerindeki 75 fakülte arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından üst sıralarda yer aldı.

Fakülte, başarı sıralamasını 27 bin bandından 24 bine çıkararak, devlet üniversiteleri arasında tavan puan sıralamasında 8, taban puan sıralamasında ise 10. sıraya yükseldi.

Mühendislik Fakültesi, bu yıl da başarı grafiğini yukarıya taşıdı. Geçen yıl ilk kez öğrenci alan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü, Türkiye genelinde ilk 6 program arasına girdi.

Hemşirelik Fakültesi, 2025 YKS sonuçlarına göre devlet üniversiteleri arasında 9. sırada tercih edildi. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 33 devlet üniversitesi arasında birinci, Finans ve Bankacılık Bölümü 34 devlet üniversitesi arasında ikinci, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ise 38 devlet üniversitesi arasında üçüncü sırada yer aldı.