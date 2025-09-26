Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilerle Buluştu

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediyenin etüt merkezinde üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Şener programı kapsamında Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezini ziyaret etti.

Burada, Mersin Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açılan kurslarda üniversiteye hazırlanan öğrencilerle görüşen Şener, kurslar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerin hedef ve beklentilerini dinleyen Şener, "Akdeniz Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için her zaman yanınızdayız. Sizlerin başarısı, hem ailelerinizi hem de ilçemizi gururlandıracaktır." ifadesini kullandı.