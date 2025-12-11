Akdeniz Belediyesinden lise öğrencilerine kaynak kitap desteği
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, lise öğrencilerine kaynak kitap seti dağıtarak üniversiteye hazırlanan gençlere destek oldu.
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, lise öğrencilerine kaynak kitap desteğinde bulundu.
Belediyenin açıklamasına göre Şener, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki etüt merkezini ziyaret etti.
Merkezde üniversiteye hazırlanan öğrencilerle sohbet eden Şener, kaynak kitap seti dağıttı.
Açıklama görüşlerine yer verilen Şener, belediyenin tüm imkanlarını gençlerin hizmetine sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel