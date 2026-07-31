Akdeniz ilçesindeki yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerinin yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde zamanla yıpranan, mevsimsel şartlar ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Hal Mahallesi'nde araç trafiğini aksatan güzergahlarda ve altyapı kazıları sonrası tahrip olan sokaklarda asfalt yama, kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım onarım çalışmaları yürütülüyor.

Kırsal bölgelerdeki tarım arazilerinin bulunduğu yollarda ise tesviye, genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen yol ve kaldırım sorunlarına karşı hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti.

İlçe genelinde tüm yolları konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Beşikci, merkez mahallelerde asfalt ve kaldırım onarımlarını hızla tamamladıklarını, kırsal mahallelerde de üreticinin tarlasına rahat ulaşabilmesi için yolları modern ve kullanışlı hale getirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA