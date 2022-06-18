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Akdeniz'deki ekosistemin kalbi: Caretta Carettalar

İhlas Haber Ajansı - Ramazan Sarıkayalı - Güncel
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Akdeniz'deki ekosistemin kalbi: Caretta Carettalar DKMP Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Osman Yöntem: "Carettalar sağlıklıysa Akdeniz'in kalbi iyidir" Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdür Yardımcısı Osman Yöntem, Caretta Carettaların Akdeniz açısından oldukça önemli olduğunu...

Akdeniz'deki ekosistemin kalbi: Caretta Carettalar

DKMP Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Osman Yöntem:

"Carettalar sağlıklıysa Akdeniz'in kalbi iyidir"

ANTALYA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdür Yardımcısı Osman Yöntem, Caretta Carettaların Akdeniz açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, "Akdeniz'de deniz kaplumbağalarının popülasyonu sağlıklı bir şekilde devam ediyorsa bunun anlamı şudur, vücudunuzda kalbiniz iyi çalışıyordur" dedi.

DKMP Antalya Şube Müdürlüğü tarafından 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağalarını Koruma Günü dolayısı ile etkinlik düzenlendi. Etkinlik öncesi öğrenciler ve tüm katılımcılara üzerinde DKMP logosu ve Caretta Carettaların resmi bulunan tişört ve şapka dağıtıldı. Kumluca İlçesine Bağlı Mavikent Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlikte Caretta Carettaların yaşam alanları ve kaplumbağaların deniz ekosisteminde ne denli bir öneme sahip olduğu konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

"Caretta kaplumbağalarını denizin kalbi gibi düşünün"

Etkinlikte katılımcıları selamlayan DKMP Finike Şefi Esin Güngör'ün ardından DKMP Antalya Şube Müdür Yardımcısı Osman Yöntem, Caretta Carettaların önemine dair bir konuşma yaptı. Nasıl sağlıklı bir insanın kalbi iyi çalışıyorsa, Caretta Carettaların sağlıklı olmasının da denizin kalbinin iyi çalıştığının göstergesi olduğunu vurgulayan Yöntem, "'Niçin deniz kaplumbağasını korumalıyız' sorusunu cevaplamamız gerekiyor. Deniz kaplumbağalarını şöyle düşünelim. Vücudunuzun bir ekosistem olduğunu düşünün. Vücudunuzda birçok organınız var. Bunlardan bazıları çok önemli, bazıları az önemli organlardır. Mesela kalbiniz çok önemli. Kalbiniz çalışmazsa ölürsünüz. Parmağınız kesilmiş olsa yaşayabilirsiniz. Caretta kaplumbağalarını denizin kalbi gibi düşünün. Eğer Akdeniz'de deniz kaplumbağalarının popülasyonu sağlıklı bir şekilde devam ediyorsa bunun anlamı şudur, vücudunuzda kalbiniz iyi çalışıyordur. Bu gibi Akdeniz'deki ekosistem de iyidir" dedi.

Caretta kaplumbağaları gönüllü koruyucuları da katılımcılara ve öğrencilere caretta kaplumbağalarını korurken yaşadıkları anılarını ve kaplumbağaların yumurtlama dönemindeki evreleri anlattılar.

Etkinliğe DKMP Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Osman Yöntem, Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen, Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, DKMP Finike Şefi Esin Güngör, Mavikent Durali Yazıcı Okulu öğretmen ve öğrencileri, Caretta Kaplumbağaları Gönüllü Koruyucuları katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kumluca Antalya Akdeniz Güncel Haberler

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