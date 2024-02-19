Akdeniz'de muhteşem gün batımı

Akdeniz'de gün batımı mest etti

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur sonrasında Akdeniz'de ortaya çıkan gün batımı görenleri büyülemeye yetti.

Hatay'da geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan yağışlı hava ara ara etkisini hissettirmeye devam ediyor. Sağanak yağış sonrası Samandağ ilçesinde gün batımı manzarası mest etti. Güneşin, deniz ve tekneler ile birleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.