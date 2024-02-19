Akdeniz'de muhteşem gün batımı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur sonrasında Akdeniz'de ortaya çıkan gün batımı görenleri büyüledi. Sağanak yağış sonrası güneşin, deniz ve tekneler ile birleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Akdeniz'de gün batımı mest etti
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur sonrasında Akdeniz'de ortaya çıkan gün batımı görenleri büyülemeye yetti.
Hatay'da geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan yağışlı hava ara ara etkisini hissettirmeye devam ediyor. Sağanak yağış sonrası Samandağ ilçesinde gün batımı manzarası mest etti. Güneşin, deniz ve tekneler ile birleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.