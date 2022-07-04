Akdeniz'de kurban satış yerleri bayrama hazırlandı Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarlarında hazırlıklar tamamlandı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarlarında hazırlıklar tamamlandı. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu, Özgürlük ve Adnan Menderes mahallelerinde kurban satış alanı kuruldu. Kurbanların hijyenik şartlarda kesilmesi için de 30 ayrı kesim noktası oluşturuldu. Bayram öncesinde hazırlıkların tamamlandığı alanlarda belediye ekiplerince denetim yapıldı. AA / Burcu Kaya - Güncel Kurban Bayramı Akdeniz Mersin Kurban Güncel Haberler

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