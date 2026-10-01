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Akdeniz'de belediye ekipleri Mesudiye Mahallesi'nde 400 metrelik yolu yeniliyor

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Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçe genelinde yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Mesudiye Mahallesi'nde 400 metrelik yol yenilenirken, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci çalışmaları inceledi.

Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerinin yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Mesudiye Mahallesi'nde 400 metrelik yol yenileniyor.

Öte yandan çalışmaları yerinde inceleyen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yetkililerden bilgi aldı.

Beşikci, ilçedeki yol altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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