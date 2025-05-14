Akdeniz'de 6,0 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz'de saat 01.51'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Datça'nın 155,06 kilometre uzağındaydı. Muğla Valisi, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.
Akdeniz'de saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından, depremle ilgili taramaların devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel