AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 08.56'da Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Antalya'nın Kaş ilçesinin 191,22 kilometre açığında meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı