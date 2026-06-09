Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Antalya'nın Kaş ilçesinin 191,22 kilometre açığında saat 08.56'da kaydedildi.
AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 08.56'da Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Antalya'nın Kaş ilçesinin 191,22 kilometre açığında meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı