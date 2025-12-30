Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de yerin 7.88 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati ise 18:05 olarak açıklandı.

Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre deprem saat 18:05'de meydana geldi.

BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI

AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.4 olarak kayıtlara geçti. Deprem yerin 7.88 kilometre altında oluştu.