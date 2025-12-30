Haberler

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7.88 kilometre altında oluştu.

Akdeniz'de yerin 7.88 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati ise 18:05 olarak açıklandı.

Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre deprem saat 18:05'de meydana geldi.

BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI

AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.4 olarak kayıtlara geçti. Deprem yerin 7.88 kilometre altında oluştu.

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi tarafından öldürülen Kadriye Köken'i son yolculuğuna kadınlar uğurladı

Kahreden görüntüler! Kadriye'yi son yolculuğuna kadınlar uğurladı
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Eşi tarafından öldürülen Kadriye Köken'i son yolculuğuna kadınlar uğurladı

Kahreden görüntüler! Kadriye'yi son yolculuğuna kadınlar uğurladı
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı