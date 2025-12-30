Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7.88 kilometre altında oluştu.
Akdeniz'de yerin 7.88 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati ise 18:05 olarak açıklandı.
Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre deprem saat 18:05'de meydana geldi.
BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI
AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.4 olarak kayıtlara geçti. Deprem yerin 7.88 kilometre altında oluştu.