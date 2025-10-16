Haberler

Akdeniz'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin merkezi, saat 07.20'de kaydedildi. Sarsıntının derinliği 6,34 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20'de merkez üssü Akdeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
