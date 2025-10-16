Akdeniz'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin merkezi, saat 07.20'de kaydedildi. Sarsıntının derinliği 6,34 kilometre olarak belirlendi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel