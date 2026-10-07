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Akdeniz Belediyesi kız çocukları ve anneleri psikososyal açıdan güçlendirmeyi amaçlıyor

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Akdeniz Belediyesi kız çocukları ve anneleri psikososyal açıdan güçlendirmeyi amaçlıyor
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Mersin'de Akdeniz Belediyesi, kız çocukları ve annelerine yönelik psikoeğitim ve psikososyal güçlendirme programı düzenledi. 6-14 yaş kız çocuklarına duygu farkındalığı ve güvenli davranış eğitimi verilirken anneler koruyucu ebeveynlik konusunda desteklendi.

Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekiplerince kız çocukları ve annelerine yönelik psikoeğitim ve psikososyal güçlendirme programı düzenlendi.

Belediyenin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde planlanan programda, 6-14 yaş arası kız çocukları ile annelerinin psikososyal açıdan güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Programa katılan çocuklara duygu farkındalığı, özgüven, kişisel sınırlar ve güvenli davranışlar konusunda eğitim veriliyor, annelere de koruyucu ebeveynlik ve çocukla iletişim konularında destek sağlanıyor.

İlçenin kırsal bölgelerinde uygulanan program kapsamında son olarak Parmakkurdu Ortaokulu, Abdullah Şahutoğlu İlkokulu ve Iğdır Ortaokulu'nda uzman psikolog eşliğinde çalışma yürütüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen uzman psikolog Günay Duygu Ateş, amaçlarının, çocukların kendilerini tanımaları, duygularını sağlıklı ifade edebilmeleri ve karşılaşabilecekleri riskli durumlar karşısında doğru tepki geliştirebilmelerini desteklemek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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