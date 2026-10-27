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Akdeniz Belediyesi Camili ve Kazanlı mahallelerinde asfalt yama yaptı

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Akdeniz Belediyesi Camili ve Kazanlı mahallelerinde asfalt yama yaptı
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Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camili, Civanyaylağı, Kazanlı ve Nusratiye mahallelerindeki yollarda asfalt serimi, sathi kaplama ve asfalt yama çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında zarar gören kaldırımlar da onarıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, yollarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camili, Civanyaylağı, Kazanlı ve Nusratiye mahallelerindeki yollarda asfalt serimi, sathi kaplama ve asfalt yama gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında zarar gören kaldırımlar da onarıldı.

Kaynak: AA
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