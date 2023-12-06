Akdağmadeni Belediyesi Altyapı Çalışmalarını Tamamladı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye meydanı ve bağlantı yollarının altyapı çalışmaları tamamlandı ve asfaltla kaplandı. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçenin önemli noktalarından olan bu bölgede yapılan çalışmalarla altyapı problemlerini çözdüklerini belirtti.

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan belediye meydanı ve bağlantı yollarını asfaltla kapladı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede insan ve trafik yoğunluğunun en fazla olduğu belediye meydanı ve bağlantı yollarında doğal gaz, kanalizasyon ve su şebekesi çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Belediyenin bu yıl 8 bin 500 ton asfalt atarak ilçenin çehresini değiştirdiğini ifade eden Yalçın, "Son olarak belediye meydanı ve bağlantı yollarını asfalta kapladık. İlçemizin önemli noktalarından olan bölgede, özverili ve planlı çalışmalarla altyapı problemlerini ortadan kaldırdık. Daha yaşanılabilir bir kent için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.