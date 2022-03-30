Akçay Mahallesi Doğalgaza Kavuşuyor - Haberler

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Akçay Mahallesi Doğalgaza Kavuşuyor

Bültenler - Güncel
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Akçay Mahallesi Doğalgaza Kavuşuyor

AGDAŞ öncülüğünde yürütülen çalışmada Sapanca Akçay Mahallesi'nde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı.

Çalışmaları yerinde incelemek için Akçay Mahallesi'ni ziyaret eden Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen "Mahalle sakinlerimizin taleplerine çözüm bulmak için çalışıyoruz. Akçay Mahalle sakinlerimize de vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız görüşmelerle inşallah doğal doğalgazsız mahallemizin kalmaması için uğraş veriyoruz. AGDAŞ Akçay Mahallemizde başlatmış olduğu çalışmaları kısa sürede tamamlayacaktır. Bu hizmetin en önemli tarafı, bölge insanımız artık kirli havayı teneffüs etmeyecek. Akçay Mahalle'mize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Uzun zamandır bekledikleri ve bugün başlatılan doğalgaz çalışmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Başkan Özen'e ve AGDAŞ ekibine teşekkür ettiler.

Bültenler / Güncel

Özcan Özen, Doğalgaz, Güncel, Haberler

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