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Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Murat Kabadayı seçildi

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Akçakoca Muhtarlar Derneği'nde düzenlenen Genel Kurulda, muhtarlar Murat Kabadayı ile Fatih Çakır aday oldu. Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na 50 oyun 37'sini alan Murat Kabadayı seçildi. Kabadayı, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, 'Oy atan, atmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.' dedi.

??????? Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Murat Kabadayı seçildi.

Akçakoca Muhtarlar Derneği'nde düzenlenen Genel Kurulda, muhtarlar Murat Kabadayı ile Fatih Çakır aday oldu.

Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na 50 oyun 37'sini alan Murat Kabadayı seçildi.

Kabadayı, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Oy atan, atmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Kabadayı Fatih Çakır Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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