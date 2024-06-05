??????? Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Murat Kabadayı seçildi.

Akçakoca Muhtarlar Derneği'nde düzenlenen Genel Kurulda, muhtarlar Murat Kabadayı ile Fatih Çakır aday oldu.

Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na 50 oyun 37'sini alan Murat Kabadayı seçildi.

Kabadayı, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Oy atan, atmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.