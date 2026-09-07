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Akçakoca’da TIR ile patpat çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Akçakoca’da TIR ile patpat çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIDüzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır aracının patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmıştır. İhbarın alınmasının ardından emniyet, sağlık ve ilgili ekiplerimiz ivedi şekilde olay yerine intikal etmiş; yaralı vatandaşlarımıza ilk müdahaleler yapılarak sağlık kuruluşlarına sevkleri sağlanmıştır. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."

Ayşenur YAMAN/ AKÇAKOCA(Düzce),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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